Controllare il telefono a distanza da PC

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Utilizzando alcune semplici app o procedure guidate possiamo visualizzare lo schermo deldirettamente sul nostro PC senza dover trasferire tutti i dati sul computer con account dedicati o usare dei servizi d'accesso completi al(che richiedono spesso permessi troppo invasivi). Se siamo interessati a questo tipo di connessione nella guida che segue vi mostreremo come vedere lo schermo dello smartphone su ogni PC, in modo da poter utilizzare il puntatore del mouse direttamente sule sulle relative icone, sia sui dispositivi Android sia su iPhone. LEGGI ANCHE: "Trova il mio Android" l'app per ritrovare il cellulare 1) AirDroid Cast L'applicazione AirDroid è la migliore app per vedere lo schermo del telfono direttamente sul computer, utilizzando un semplice brower web (come per esempio Google Chrome o ...