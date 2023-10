Contributi ricostruzione privata a Ischia | firmata la circolare

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl commissario straordinario per lapost-sisma e post-frana a, Giovanni Legnini, ha firmato oggi la “illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella”. L’obiettivo dell’articolato provvedimento è di individuare in maniera più puntuale, nell’ambito dei processi già codificati nelle ordinanze commissariali, il perimetro delle competenze dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel procedimento amministrativo per la concessione deie per la realizzazione degli interventi edilizi necessari per il rientro dei cittadini nelle rispettive abitazioni. Laillustrativa ...