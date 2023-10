(Di giovedì 12 ottobre 2023)na per Antonio. L'ex allenatore del Tottenham ieri è stato immortalato in uno scatto del professor Antonio Giordano, coordinatore scientifico e professore universitario, tifoso del ...

romana per Antonio. L'ex allenatore del Tottenham ieri è stato immortalato in uno scatto del professor Antonio Giordano, coordinatore scientifico e professore universitario, tifoso del ...

Conte, serata a Roma dopo il no al Napoli: ecco dov'era e cosa ha fatto Corriere dello Sport

"Conte juventino vero: sarebbe tornato anche quest’estate” Tuttosport

C'erano tanti rappresentati della serata magica di Roma, la più bella in assoluto con la Champions League vinta. Della formazione di quella notte facevano parte, Peruzzi, Ferrara, Pessotto, Torricelli ...La rivelazione in radio sul tecnico che ha appena detto no al Napoli: parla il Direttore Vaciago. “Fagioli Ecco quanto rischia” ...