Conte-Napoli | parla lo storico vice | “Vuole restare fermo | c’è un solo modo per convincerlo”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Antonioè stato l’uomo che ha fatto sognare il popolo azzurro per 24 ore. Ora che la trattativa è sfumata, hato il suo. Ilsta vivendo una delle soste per le Nazionali più complicate degli ultimi anni. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina tutti volevano l’esonero di Garcìa. Oltre ai tifosi, anche Aurelio De Laurentiis ha pensato realmente all’addio del tecnico francese. Il patron delha cercato insistentemente Antonionella speranza che l’ex Juventus e Inter sedesse sulla panchina azzurra. Dopo 24 ore di puro delirio, con i tifosi che sognavano l’arrivo di, la trattativa è saltata con il tecnico che preferisce “riposarsi con la famiglia”., lo...

Ma non è accaduto: il Napoli è pronto a rinnovare la fiducia in Rudi Garcia, non c'è un piano B dietro Conte. Si va avanti con Garcia. Ci sarà lui a Verona. Sicuramente è un momento difficile, totale, ...Il debutto nel 2014 con Conte. Da allora, 31 partite e un gol ... Giocando alla Spalletti “Il suo Napoli era forte, giocava a due tocchi, tutti si muovevano, c’era un gran palleggio. Lavoriamo da ...