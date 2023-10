(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il momentaneo siluro di Fazio, salta anche l'previsto per i prossimi giorni al Sermig-Arsenale della Pace di Torino. Gli organizzatori: "Rischierebbe di alimentare divisioni"

Leperò sono'. 'Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni', si specifica nella nota, 'crediamo non più opportuno confermare la disponibilità a ospitare tale incontro che ...

"Condizioni cambiate". Annullato un altro incontro con Patrick Zaki ilGiornale.it

Zaki incassa un altro no, salta la presentazione del libro a Torino ... Open

A renderlo noto è lo stesso Sermig, che in una nota parla di "condizioni cambiate", ritenendo "non opportuno alimentare polemiche e strumentalizzazioni". Come spiega il Sermig, "l’Arsenale della Pace ...