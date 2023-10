Concorso Università di Sassari | 7 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico finalizzato all’occupazione di 7 posizioni per, per vari settori e Dipartimenti.diper 7Si comunica ai destinatari che l’degli Studi diha annunciato una procedura comparativa pubblica per la copertura di 7 posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo B, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, in particolare nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, che converte il decreto-legge n. 36/2022. Queste posizioni sono disponibili presso i seguenti dipartimenti: ...