Concorso “Sonno…o son desto…” | al via la sesta edizione | lavori fino al 31 marzo Bando

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno (ASSIREM) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito indice per l'anno scolastico 2023/2024, ladelnazionale “son”. L'articolo .