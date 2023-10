Comunali di primavera | il centrosinistra già litiga | alleanze in tilt nelle maggiori città

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Candidato unitario, candidato di partito, primarie, campo largo. Unpirandelliano, uno, nessuno centomila. Tante solo le diverse formule attorno alle quali stanno ragionando sinistre, Pd, M5s in vista delle amministrative delladel 2024. Non sanno che pesci prendere. Il rebus sindaci non fa dormire sonni tranquilli. L’obiettivo resta quello di “coinvolgere tutte le forze alternative alla destra” ovunque. Ma il ‘pacchetto’ dellesui territori resta ancora un enigma. Con, soprattutto, Pd e M5s alle prese con la definizione di una intesa che fatica a decollare. Definire “pirandelliano” il, in verità è troppo, è fare un complimento. Non c’è alcuna dimensione della complessità, tutto si basa su convenienze, o, peggio ancora, ...

L'iniziativa, che nasce in vista delle prossime elezionied è rivolta a un pubblico ... seguirà una seconda parte del corso già in programma per la, che si terrà invece nel Nord ...

Comunali di primavera, il centrosinistra già litiga: alleanze in tilt ... Secolo d'Italia

Cimitero del Verano, sopralluogo dell'Assessora Alfonsi Roma Capitale

Questa mattina l'assessore Galasso ha effettuato un sopralluogo nel quartiere San Paolo di Bari per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che, dopo questa fase, si concentreranno sul prolungam ...Vi presentiamo il Family Hotel Primavera di Levico Terme. Siamo tre fratelli caratterialmente molto diversi e con talenti diversi ma proprio per questo siamo un trio dinamico con una passione in ...