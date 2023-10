Commento al Vangelo di oggi 12 Ottobre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La parola di Gesù neldi Luca (11,5-13) – “Chiedete e vi sarà dato” – è un invito alla preghiera, alla fiducia e alla relazione con Dio. In questo passo, Gesù usa una parabola per spiegare come Dio risponda alle nostre preghiere. Nella parabola, un amico si presenta a casa di un altro amico a mezzanotte, chiedendo tre pani. L’amico rifiuta all’inizio, sostenendo che la porta è già chiusa e i suoi figli sono a letto. Tuttavia, a causa dell’insistenza dell’amico e della sua importunità, alla fine concede il pane. Gesù usa questa storia per illustrare come dovremmo avvicinarci a Dio nella preghiera. In primo luogo, ci insegna a essere perseveranti nella preghiera, proprio come l’amico che bussa alla porta. La persistenza nella preghiera riflette la nostra costante ricerca di Dio, la nostra dipendenza da Lui e la nostra fiducia che Egli risponderà alle ...