Come cambia l’Italia senza Zaniolo e Tonali? La possibile formazione per Inghilterra e Malta

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il neo-commissario tecnico Luciano Spalletti si sarebbe augurato tutto dalle sue prime settimane sulla panchina azzurra. Tutto,detto, tranne quello che sta avvenendo in queste ore, ovvero un “caso” che sta andando a minare il gruppo. Un terremoto. Stiamo parlando, ovviamente, della questione legate alle scommesse che, se ieri aveva visto protagonista il nome di Nicolò Fagioli, oggi è andata a colpire due elementi che erano in ritiro a Coverciano. Sandroe Nicolòinfatti sono stati mandati a casa in serata e faranno ritorno ai propri club di appartenenza. Il centrocampista del Newcastle e il fantasista dell’Aston Villa sono finiti nell’occhio del ciclone per la questione legata a eventuali scommesse su siti illegali, tirati in ballo da Fabrizio Corona, quindi interrogati attorno alle ore 18.00 dagli inquirenti e, ...