Come agisce il partito cospirazionista antioccidentale

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Cosìaccaduto con l’inizio della guerra in Ucraina, dopo il proditorio e feroce attacco terroristico di Hamas ad Israele, riprende corpo anche in Italia il. Untrasversale che raccoglie un coacervo di teorie, a volte eufemisticamente strampalate, che tendono in modo univoco a far ricadere sul sistema delle democrazie occidentali, guidate col pugno di ferro dagli imperialisti americani, la responsabilità principale di quasi ogni sciagura causata dall’uomo. In questo senso, al pari di ciò che in alcuni settori di questo filone “culturale” si disse a proposito degli attentati dell’11 settembre, anche oggi negli stessi ambienti spunta con una certa insistenza l’idea di un eccidio senza precedenti in qualche modo colpevolmente favorito dai vertici di Israele, così da avere il pretesto ...