(Di giovedì 12 ottobre 2023) Almeno un tennista italiano andrà in finale nel singolare maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itforganizzati dall'ASD ...

Almeno un tennista italiano andrà in finale nel singolare maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itforganizzati dall'ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Combined Pula: Serafini, Pennaforti e Caruso sono in semifinale SuperTennis

Forte Village Sports Academy: Carboni eliminato - Alghero Alguer.it

Almeno un tennista italiano andrà in finale nel singolare maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD ...Quattro gli italiani che accedono ai quarti di finale del singolare maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca ...