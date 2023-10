Cody | aspettando la fine della storia

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È ancora presto per parlare di Wrestlemania ma, se vogliamo dare retta ai rumors, in molti ritengono cheavrà il rematch contro Reigns nella prossima edizione. Se teniamo conto solo dei fulltimer, lasciando quindi da parte ipotesi come The Rock, allora Rhodes è sicuramente uno dei maggiori indiziati. Il problema che sta avendo la WWE a mio parere, sta nel come gestirlo nel frattempo. Lui lo status per battere Roman lo ha già ed è probabilmente il più amato dal pubblico (a sentire le arene solo L.A. Knight è osannato a livelli simili), sembra però che per la WWE non sia così semplice gestirlo dal post Wrestlmania in poi. Il feud con Lesnar sulla carta era perfetto, perché gli è stato messo contro un wrestler di grande appeal che avrebbe potuto elevare ancora di più il suo status nella compagnia. Nei fatti però è stata una rivalità confusa e noiosa, dato ...