Claudio Porcarelli a Castel Romano Chiusura il 15 ottobre

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ULTIMO WEEKEND PER LA MOSTRA DIDESIGNER OUTLET: LO STILE DELLE GRANDI STAR ITALIANE LE CELEBRAZIONI PER I 20 ANNI DEL CENTRO MCARTHURGLEN SI CHIUDONO CON IL FASHION FESTIVAL Pochi giorni ancora per visitare la mostra Fashion Inside. Icone di stile di, in cartellone afino a domenica 15, in occasione dei vent’anni del Centro McArturGlen., tra i più grandi fotografi di cinema e spettacolo, celebra attraverso le immagini la bellezza senza tempo che rende grande lo stile del nostro Paese nel mondo. Il percorso include 42 scatti con i protagonisti del cinema e dello spettacolo che hanno più di tutti segnato lo ...