Citroën Ami e Filippo Tortu | la sfida di velocità all’Arena di Milano Ecco chi l’ha spuntata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Una macchinetta (quadriciclo, in gergo) elettrica e un grande campione si sonoti – per giuoco – sulla storica pista di atletica dell’Arena di, dove sono stati conquistati parecchi record del mondo, tra i quali brilla quello ottenuto mezzo secolo fa dal mitico Marcello Fiasconaro sugli 800 metri con 1’43”7. Stavolta, primo italiano a scendere sotto i dieci secondi sui 100 metri e protagonista dell’oro olimpico di Tokyo 2022 nella staffetta 4×100, non ha dovuto strafare per “battere” la Citroen Ami elettrica guidata dal direttore marketing della casa francese, Alessandro Musumeci, sui 60 metri. Laè stata la ciliegina sulla torta di una mattinata di sport che ha visto impegnati centinaia di ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiore milanesi....