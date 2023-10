Ciro Ferrara | “Sapevo già che Conte non avrebbe accettato il Napoli”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Non so cosa deciderà De Laurentiis, magià che l’idea dinon era tale da portarlo sulla panchina del”. Così, come riporta l’Ansa, a margine di un evento a Scampia, parla del futuro di Antonioche non allenerà ilin questa stagione: “già da tempo la sua risposta, visto che abbiamo fatto una settimana di vacanza insieme e mi aveva parlato della sua intenzione quest’anno di stare con la famiglia. Non mi aspettavo nulla di diverso rispetto al suo comunicato. Per il resto deciderà De Laurentiis sul futuro della squadra”. SportFace.