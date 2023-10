Ciro Ferrara | «Sapevo già che Conte non avrebbe accettato il Napoli»

(Di giovedì 12 ottobre 2023), in occasione dell’inaugurazione di un nuovo campo di calcio a Scampia, rivela un retroscena su Antonio. Queste le parole dell’exe Juventusriportate a Sportmediaset: «Non so cosa deciderà Aurelio De Laurentiis, magià che l’idea di Antonionon era tale da portarlo sulla panchina delgià da tempo la sua risposta, visto che abbiamo fatto una settimana di vacanza insieme e mi aveva parlato della sua intenzione quest’anno di stare con la famiglia. Non mi aspettavo nulla di diverso rispetto al suo comunicato. Per il resto deciderà De Laurentiis sul futuro della squadra». Dichiarazioni che si presentano perfettamente in linea con quanto espresso dallo ...

All'inaugurazione del campo, avvenuta oggi, un campione del calibro di: "Lo sport è molto più di una competizione: è un'opportunità per crescere, imparare il rispetto per gli altri e per ...

Il nuovo campo è realizzato con la plastica riciclata dei pacchetti di patatine. Il sindaco Manfredi: "Simbolo di come lo sport possa essere uno strumento straordinario per il cambiamento sociale” ...Ce la metteremo tutta perché Napoli deve avere uno stadio all'altezza di tutte le città italiane, ma il Comune non può farcela da solo abbiamo bisogno del supporto dello stato e del Napoli calcio” All ...