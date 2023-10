Cio | “Il Comitato Olimpico Russo non ha diritto di operare Non riceverà finanziamenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Losanna – Il Cio ha sospeso ilnazionale"con effetto immediato", per aver posto sotto la sua autorità diverse organizzazioni delle regioni ucraine occupate. "Il – afferma il Cio – non ha più ildicomenazionale e non può ricevere alcun finanziamento dal movimento. Il Cio si riserva ildi decidere sulla partecipazione di singoli atleti neutrali con passaportoai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al momento opportuno". (Ansa)