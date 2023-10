Cinema | le uscite del weekend 14-15 ottobre | da Venezia 80 arriva “DogMan”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Fioccano diverse novità in arrivo alnel corso deldel 14 e 15, tra cui spiccadi Luc Besson. Il film è stato presentato in concorso alla 80^ Mostra deldi, dove ha ricevuto un’ottima accoglienza. Di seguito, ecco tutti i nuovi titoli in arrivo. Nel corso del14-15approderanno alnumerose novità, tra le quali spicca. Il progetto segna il ritorno di Luc Besson dietro la macchina da presa, a distanza di quattro anni da Anna. La pellicola è incentrata su Doug. Quest’ultimo è un giovane da sempre emarginato e vittima delle vessazioni del patrigno sin dall’infanzia, dalle quali ha trovato conforto nello speciale legame intessuto con dei cani. Nel ...