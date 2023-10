Cimici del letto | allarme anche in Italia

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023del, l’esploso in Francia ora arrivain. È notizia delle ore scorse come le segnalazioni su quella che sembrerebbe avere tutti i tratti di una piccola invasione sia stiano moltiplicando in tutto il Paese. Da nord a sud, con distinzioni minime, le immagini da ostelli, treni e hotel stanno arrivando sui social. Purtroppo nessuna casa è, potenzialmente, al riparo dal vedere i propri letti e divani invasi da questi insetti. Per capire se hanno preso dimora nel vostro appartamento il controllo è piuttosto semplice. Con uno sguardo attento si possono individuare a occhio nudo. Nel primo periodo di vita sono difficili da notare, poiché misurano all’incirca 1 millimetro e sono di colore bianco-trasparente ma dopo circa sei ...