Cimici dei letti in Francia | corre la paura sui social | “Arriveranno in Italia?”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'invasione dida letto a Parigi ha acceso la psicosi anche Oltralpe per questi minuscoli insetti, dal nome scientifico Cimex lectularius e l'aspetto di piccole blatte marroni o nere. "anche in?", è la domanda che in tanti si fanno sui, dopo aver letto e, soprattutto, visto le immagini dell'infestazione francese. Un'ondata di panico e disgusto attraversa ormai il Paese, a Parigi turisti e cittadini hannoanche a sedersi. La presenza delledeinon è più solo un problema di hotel ed eventualmente case private: sono state scovate sui sedili di autobus e metro, treni ad alta velocità e all'aeroporto Charles de Gaulle, come dimostrano foto e video postati dai viaggiatori, che stanno facendo il giro del web. ...