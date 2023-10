Cile-Perù | Sanchez titolare? Il CT Berizzo ha deciso! Poi 2 ex Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Stanotte, dopo aver ritrovato minuti e spazio con l’, si ripresenta in Nazionale per guidare la truppa diLE ULTIME ? Questa notte ilscenderà in campo contro ilnel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026. La Roja va a caccia di un successo che manca addirittura dall’amichevole di giugno contro la Repubblica Dominicana, per il resto due pareggi e una sconfitta nelle precedenti tre partite di qualificazione contro Bolivia, Colombia e Uruguay. Come raccontano i colleghi di Red Gol, Alexisdovrebbe giocare dal 1? al centro dell’attacco. Con lui anche l’exista Medel in difesa. L’altro giocatore con un passato nell’, Arturo Vidal, invece ...