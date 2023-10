Cile-Perù | qualificazioni Mondiali | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è una gara valida per leai prossimi. Come vedere la partita,e probabiliUn punto nelle prime due partite, sia per il, sia per il. Non hanno iniziato alla grandissima queste duela loro avventura nelleal prossimo Mondiale. Ed entrambe, ovviamente, sono alla ricerca della prima vittoria. Con una squadra decisamente favorita per qualità tecniche e per il fatto di giocare in casa. Sì, il fattore campo in questo caso può davvero fare la differenza. Medel (Lapresse) – Ilveggente.itsi affrontano con una sola certezza, quella che entrambe hanno quasi l’obbligo di fare ...