Ciclista investito ed ucciso in provincia di Latina | David aveva solo 46 anni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Un sorpasso azzardato, a quanto pare, colche si trova, suo malgrado, sulla traiettoria di un’auto che gli piomba addosso. L’impatto è devastante e non ha dato scampo aCalabrò, 46, di Nettuno. L’incidente ieri pomeriggio a Cisterna; si trovava in bicicletta con un’amica. La donna ha provato, con l’aiuto di un passante, a prestargli soccorso, ma purtroppo non c’era nulla da fare. L’re era alla guida di una vettura bianca ed è scappato subito dopo l’urto, del quale è impossibile non si sia accorto. Le forze dell’ordine sono quindi all’opera per cercare di rintracciare il pirata della strada: gli agenti della Polizia Locale di Cisterna stanno scandagliando tutte le immagini a disposizione del sistema di videosorveglianza pubblico per ...