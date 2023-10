Ciclismo | tutti gli italiani juniores da seguire | lo spunto veloce di Sierra | Finn e Mottes danno ‘del tu’ alle salite

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dalla categoriavengono fuori ormai, da anni, già dei veri e propri fenomeni per ilprofessionistico. Abbiamo visto in più occasioni il doppio balzo, senza passare dagli under 23: l’esempio principale è quello di Remco Evenepoel, ma possiamo parlare anche del connazionale Cian Uijtdebroeks, in top-10 alla Vuelta quest’anno. In casa Italia di potenziali fuoriclasse di questo calibro ancora non se ne vedono, ma ci sono diversi talenti da, pronti a regalare magari soddisfazioni in futuro (tutto ovviamente da vedere con il passare degli anni). In questa stagione chi si è messo in mostra di più è Luca Giaimi, che ha dato una gran dimostrazione di forza soprattutto nelle prove contro il tempo. Il classe 2005 può essere il vero erede di Filippo Ganna, visto che anche su pista è devastante, lo aspettiamo con ansia già ...