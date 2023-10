Ciclismo | Fabio Aru | “Per le corse a tappe serve genetica Bagioli bel talento | mi piace anche Zana”

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Aru ha dedicato alla sua passione più grande oltre 15 anni. Il suo amore per le due ruote l’ha costretto a lasciare la Sardegna da giovanissimo, a trascorre lunghi periodi lontano dagli affetti, a fare sacrifici, ma allo stesso tempo tutto questo gli ha permesso di conoscere il mondo e di fare carriera conquistato risultati importanti e indossare le maglie più ambite. Il suo palmares conta 9 vittorie, tra cui la Vuelta nel 2015, una tappa al Tour, tre al Giro e due alla Vuelta. Ci sono poi le maglie: rosa, gialla e rossa, oltre a quella di Campione Italiano nel 2017. La sua ultima corsa è stata la Vuelta di Spagna nel 2021, scelta per salutare il mondo del professionismo, grazie ai ricordi indelebili del 2015: “Sto bene, ho un po’ di influenza ma sto bene. Sono sempre ambassador di marchi come Ekoi, Specialized, Assos, Amag e il Forte Village in Sardegna. Tutto ...