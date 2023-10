Ciclismo | Balmamion e Saronni nella Hall of Fame Giro d' Italia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Entrambi si sono aggiudicati per due volte a testa la Corsa ROsa TRENTO - Con una cerimonia svoltasi quest'oggi a Trento, all'interno de "Il Festival dello Sport" organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Francoe Giuseppesono entrati a far parte dellaofdeld'

...- Sono sempre stato un regolarista, a posteriori mi dispiace non essere riuscito a vincere tappe anche se mi sono spesso confrontato con rivali più veloci di me. Era un altro, all'...

