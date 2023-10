“Ci penseremo domani” | il nuovo romanzo di Stefano Gianuario

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In “Ci” presenta un’opera esistenziale e, con una scrittura immersiva e coinvolgente, mostra l’incontro di due anime affini Casa Editrice: Morellini EditoreCollana: VariantiGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 248Prezzo: 18,00 € Ci. «Il terrore che le cose finiscano mi ha sempre impedito di viverle a pieno, di godere il momento, di non pensare ad altro che lo stesso istante in cui stavo vivendo Questa sera, forse per la prima volta in vita, ma neanche mi importa di cercare paragoni con un qualsivoglia passato, questa sera non mi interessa sapere che finirà. Sono qui e ora, in questo momento, come lo sono stato in tutti gli attimi che ho avuto il piacere di condividere con lei. Ed è un benessere inedito e potente, è un sollievo insperato, un bellissimo brano che suona per la ...