Chiellini | «Buffon in Nazionale era più emozionato | farà bene»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole di Giorgio, ex difensore della, sul nuovo ciclo azzurro di Luciano Spalletti Giorgioha parlato dellaa Planetwin365.news. SPALLETTI – «Spalletti è l’allenatore giusto per il nuovo corso, ha fattoovunque è andato e questo è il coronamento della sua carriera. Sono convinto che laabbia una buona base con grandi prospettive, perché ci sono tanti giovani bravi che nei prossimi due-quattro anni arriveranno a piena maturazione. L’Italia disputerà il Mondiale 2026 e agli Europei 2028 arriverà con una grande maturità. Penso a Bastoni, Donnarumma, Chiesa, a tutta quella generazione che in quel momento avrà tante partite inalle spalle e un’esperienza che permetterà loro di essere dei leader. ...

Potermi allenare al fianco di campioni come, Dybala,e tanti altri non mi sembrava neanche vero. Ma mi è servito per capire cosa distingue un giocatore normale da un fenomeno: ed è ...

Chiellini: "Nazionale ciliegina sulla torta per Spalletti. Felicissimo per Buffon, ha bisogno di... Tutto Juve

Chiellini: «Buffon alla Juve non era mai nervoso come nelle partite della Nazionale» Juventus News 24

13:39 - SI CONTINUA A LAVORARE - La Juventus prosegue la preparazione senza i 16 nazionali. Ma per Massimiliano Allegri le notizie in vista del Milan sembra essere buone visto che Dusan ...Nell'intervista concessa a Planetwin365.news, Giorgio Chiellini ha parlato di Spalletti come ct della Nazionale: Non mi aspettavo tutto quello che è successo in estate ma sono convinto ...