Chiellini | «Bastoni uno dei centrali più forti in circolazione | della sua età…»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Giorgio, ex difensoreJuventus, ha elogiato Alessandro, centrale dell’Inter eNazionale. OPINIONE – Giorgioha parlatonuova coppia difensivaNazionale formata da Alessandroe da Giorgio Scalvini nel corso dell’intervista rilasciata al canale YouTube di Planetwin365News. Queste le parole dell’ex difensoreJuventus sul centrale dell’Inter. «Una mia opinione? Alessandro lo conosco meglio perché ho avuto modo di passarci gli ultimi due anni insieme e di lui ho già parlato tante volte e sempre bene e lo ribadisco: secondo me, è uno deipiùinsua età è nei primi 3-5 al ...

Giorgio, colonna della Nazionale che ha trionfato nel 2021 a Wembley, torna a parlarne ... Penso a, Donnarumma, Chiesa, a tutta quella generazione che in quel momento avrà tante ...

NAZIONALE, CHIELLINI: "SPALLETTI L'UOMO GIUSTO, BASTONI E SCALVINI I MIEI EREDI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Alessandro Bastoni, storia del miglior difensore italiano di oggi Esquire Italia

Nell'intervista concessa a Planetwin365.news, Giorgio Chiellini ha parlato di Spalletti come ct della Nazionale: Non mi aspettavo tutto quello che è successo in estate ma sono convinto ...Troppi indisponibili, tra infortuni e giocatori convocati dalle rispettive nazionali. E cosi' l'amichevole in programma sabato 14 ottobre alle ...