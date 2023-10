Chiara Ferragni | il ritorno con un selfie in top trasparente abbinato allo smalto

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ritorna ai riflettori Dopo una breve pausa dai social per trascorrere del tempo con suo marito,ha ripreso a pubblicare attivamente. Nelle sue recenti condivisioni, ha rivelato un “photo dump”, una serie di foto inedite. Queste immagini includono scatti della nuova cagnolina Paloma, dei bambini Leone e Vittoria in divisa scolastica, e delle diverse mise di, spaziando da stile casual ad animalier. Unche cattura l’attenzione Tra tutte le foto, una in particolare ha suscitato grande interesse:che indossa un top lingerie. Questa non è una novità per l’influencer, che in passato ha già espresso il suo supporto al movimento “free the nipple”. Pensati libera Il micro top rosso firmato Gucci ...