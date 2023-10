Chiara Ferragni festeggia l’anniversario del primo post sul suo blog

Ad assistere alla prima sfilata di Falconeri tanti amici del brand fra cui, Matilda Lutz, Valentina Romani e Nicolas Maupas di "Mare Fuori". Oltre a Beatrice Vendramin , Ivana Lotito ...

Chiara Ferragni e il selfie col reggiseno trasparente (che si abbina con lo smalto per le unghie) Stile e Trend Fanpage

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni prende forma: le foto dell'enorme bagno Stile e Trend Fanpage

Chiara Ferragni è stata recentemente accusata di non esporsi su tematiche rilevanti come i fatti di Israele. L'imprenditrice risponderà alle accuseChiara Ferragni ha condiviso un post da un ristorante di Milano e ha affrontato critiche intense legate allo scoppio del conflitto in Israele. Come sono correlate le due cose La famosa influencer e ...