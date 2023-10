Chiamata alla Jihad da Doha | aprire gli occhi sul doppiogioco del Qatar

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Domanda: non vi pare lunare che dopo l’orrore visto in Israele, parta dai leader di Hamas nel rifugio sicuro di, in, un appello globale, a colpire gli ebrei in tutti i Paesi, a partire da Israele stesso e dai Paesi confinanti, e i leader occidentali restino in silenzio? Possibile che non abbiano nulla da dire all’emiro delche ospita la leadership di Hamas? Appello o ordine? Parliamo dell’appello di Khalid Mashal, tra i leader e membri fondatori di Hamas, il quale ha chiamato i musulmani di tutto il mondo“mobilitazione generale”, chiedendo loro: (1) di mostrare la propria rabbia, venerdì 13 ottobre, domani, nei Paesi musulmani e anche nella diaspora musulmana nel mondo. Lo ha battezzato “il venerdì del diluvio di Al-Aqsa”, un “messaggio di rabbia ...