Chi è Vincent Inquisitor3 Ghost | morto suicida il TikToker | bloccato il canale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel mondo sempre più interconnesso dei social media, un tragico evento ha scosso la comunità di TikTok., conosciuto online come, si è tolto la vita. La vicenda è complessa e suscita numerose interrogazioni, tra controversie e cordoglio. Inquisitorera un cosplayer italiano di Call of Duty enoto per la sua interpretazione di, ha scatenato una controversia online. È tragicamente scomparso dopo aver effettuato una diretta su TikTok, a seguito di accuse di comportamenti inappropriati nei confronti della sua ex editor di 17 anni. Inquisitor, noto anche come @inquisitore3 su TikTok, aveva 23 anni ed era un noto cosplayer di. Con oltre 100.000 follower, il suo contenuto spaziava da trend popolari su TikTok, doppiaggi ...