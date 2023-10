Chi dirige la guerra di Israele a Gaza

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo la formazione del governo di unità nazionale e di urgenza, il nuovo gabinetto di sicurezza diè formato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, da Benny Gantz (esponente dell’opposizione), Yoav Galant (ministro della guardia israeliana) e come osservatori Ron Dermer e Gadi Eizenkot. C’è da tenere presente che sia Benny Gantz che Yoav Galant che Gadi Eizenkot hanno in passato ricoperto la carica di Capo di stato maggiore dell’Esercito. Sono loro are la. Intanto 51 terroristi palestinesi sono stati eliminati e 281 feriti negli attacchi aerei dell’IDF durante la notte. Durante un discorso alla Casa Bianca il presidente Joe Biden ha detto che quando i suoi figli avevano 14 anni li ha portati a Dachau perché voleva vedessero gli orrori e poi ha aggiunto: “Non avrei mai pensato veramente che ...