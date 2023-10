Cesara Buonamici incalza Giselda | “Dicci altro di te | non solo la montagna”

Di questo avviso non è, la quale dallo studio di Canale 5 paragona Beatrice e Giuseppe a Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 'Il paragone è illustre' , fa notare subito Signorini.

Al GF Cesara Buonamici mette in dubbio Giselda: Possibile che non ... Fanpage.it

Cesara Buonamici, quanto guadagna come opinionista al Grande Fratello Il cachet a puntata della giornalista ilmessaggero.it

A dar spazio a tali perplessità, in puntata, ci pensa Cesara Buonamici. Nella Casa del Grande Fratello si torna a parlare di Giselda Torresan. Sull’ultimo numero in edicola, il settimanale Chi ha ..."È il mio mito, uno scrittore immenso" afferma la concorrente. "Forse questa montagna è un modo per nascondere parti di te" afferma Cesara Buonamici, ma Giselda ammette di essere così com'è: solitaria ...