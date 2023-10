Ceferin scrive a Israele | “Il mio pensiero è rivolto alle vittime La UEFA è vicina”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “A nome dellae della comunità calcistica europea, vi scrivo per esprimere la nostra profonda tristezza dopo aver appreso dei tragici atti di violenza avvenuti la scorsa settimana in, che hanno provocato la perdita di vite innocenti”. Si apre con queste parole la lettera inviata dal presidente dell’Aleksanderal presidente della Federcalcio d’dopo gli attacchi terroristici di Hamas. “Il mioa tutte leloro famiglie in questo momento difficile. Questa è una tragedia inimmaginabile, il dolore e il lutto sono profondi e risuonano in tutta la comunità calcistica. Ci auguriamo sinceramente che nessuno possa mai provare un simile dolore”,...