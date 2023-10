CdS – Conte e il no a De Laurentiis | tutti i motivi del rifiuto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) 2023-10-12 09:06:49 Il Corriere: Deha provato fino a ieri pomeriggio a convincere. Un amico e un colonnello, secondo una sua definizione del 2018: credeva che fosse l’unico in grado di restituire splendore ed entusiasmo a una squadra spesso sbiadita in campo e nell’umore, e così s’è messo al telefono. Ha chiamato Antonio dopo la disfatta con la Fiorentina, la punta di un iceberg spuntato nel Golfo sin dalle prime giornate della stagione, e poi lo ha fatto ancora. E ancora. E ha trattato, direttamente con lui e con chi ne cura gli interessi e gli aspetti lavorativi. E anche ieri, nel corso di una serie di videocall alla Filmauro, insieme con l’ad Chiavelli, il club manager Sinicropi e suo figlio Edoardo, ha continuato nel tentativo di affondare il colpo, in virtù dell’apertura e della tentazione dell’allenatore di guidare i campioni ...