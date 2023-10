Catania | piazzale Sciascia | riqualificato | ritorna ai cittadini

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 10,00, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport e Politiche Comunitarie Sergio Parisi, consegnerannoa conclusione dei lavori di esecuzione del progetto di decementificazione e riqualificazione in ottica green della porta d’accesso allo specchio d’acqua del Lungomare prospiciente piazza Europa, da parecchi anni in attesa di radicali interventi migliorativi. Gli interventi sono stati realizzati nell’ambito dei numerosi progetti di rigenerazione urbana in fase di esecuzione in diverse zone della città, con un appalto a base d’asta di 574 mila euro, grazie ai fondi Ue del Pon metro 2014/2020. I lavori di riqualificazione dihanno riguardato la messa in opera di maggiore verde pubblico, illuminazione a ...