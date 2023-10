Castel Volturno | il Napoli si allena con la presenza di ADL | clima sereno | azzurri sorridenti

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilha condotto la consueta sessione d’mento acon ladel patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Consuetomento per ilal cento tecnico di, dove si è tenuta una doppia sessione dimento sotto l’occhio vigile di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha visitato il centro sportivo del club per un incontro con Rudi Garcia, i suoi collaboratori e per mostrare solidarietà ai giocatori. Nonostante l’assenza dei calciatori impegnati con le nazionali, l’atmosfera non era troppo tesa, con i giocatori che sembravano reattivi e concentrati, come dimostrano le foto pubblicate dalla SSC. Gli Umori dei Giocatori e di Rudi Garcia I ...