Cassano | “che strano | a Napoli i tifosi non contestano De Laurentiis che ha distrutto tutto”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023)alla BoboTv si sorprende della mancanza di contestazione da parte deia De. “Stranamente domenica, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ihanno fischiato i calciatori e Garcia, ma non Deche ha disintegratomandando via Spalletti e prendendo Rudi Garcia che in una piazza del genere se lo mangiano a colazione. Ha fatto un disastro. Nell’aria c’è tristezza, non c’è più quella magia. Garcia sta facendo disastri, non ha più credibilità, anche Politano lo ha mandato a quel paese”. Lo aveva criticato anche in estate. Adeve essere sfuggito il dettaglio della foto con gli ultras. CHE COSA HA DETTO DOPO-REAL MADRID In seguito alla partita trae Real Madrid, terminata ...