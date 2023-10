Caso scommesse | Forze dell’Ordine a Coverciano | cosa sta succedendo

... che ha fatto i loro nomi ipotizzandone un coinvolgimento nella vicendache ha visto indagato lo juventino Nicolò Fagioli. Secondo quanto verificato dagli inquirenti, che hanno incrociato ...

C’è sempre un lavoro, la determinazione, una perseveranza anche in questo. Non credo venga così per caso. Lo dicono tutti gli artisti, dietro c’è sempre la base del lavoro, da lì non si scappa. Chi ...Nel pomeriggio Corona in questura a Milano sentito sul calcioscommesse, avrebbe fatto i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali Il nome del giocatore della Juve fatto in un'intervista, annunciando altre riv ...