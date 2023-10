Caso Santa Marinella | quattro processo per corruzione Il sindaco Tidei | “La giustizia è lenta ma arriva sempre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il giudice per l’udienza preliminare di Civitavecchia ha rinviato a giudiziopersone nell’ambito dell’indagine perda cui è poi scaturito ildi revenge porn in cui è vittima ildi(Roma), Pietro. Il giudice, in un procedimento nato da una denuncia di, ha mandato a giudizio Fabio Quartieri, Giuseppe Salomone, Fabrizio Fonti e Roberto Angeletti, quest’ultimo all’epoca dei fatti consigliere comunale a. “Tutti rinviati a giudizio. Lama”, ha commentato su Facebook. La vicenda in questione risale al 2022 e riguarda Quartieri, ...