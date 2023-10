Caso migranti | il piano di Giorgia Meloni é un fallimento La Tunisia restituisce 60 mln all' Ue e passa alle minacce

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si complica la questione relativa ai, laadesso ha deciso di andare contro l'Europa, restituiti addirittura i primi 60mln di euro di aiuti. Il Memorandum d'intesa con Tunisi, firmato dalla Commissione europea su spinta del governo, non si sta rivelando soltanto unsu tutti i fronti, ma rischia addirittura - si legge su La Stampa - di trasformarsi in un boomerang. Come confermato da un portavoce dell'esecutivo Ue a la Stampa, Tunisi ha materialmente restituito i 60 milioni di fondi che Bruxelles aveva versato nelle scorse settimane. Ma non è finita: parlando con i media locali, il ministro degli Esteri Nabil Ammar ha minacciato di rivelare pubblicamente "informazioni che non sono nel loro interesse".