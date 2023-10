Caso Dihani | Amnesty | “Irruzione della polizia a Piacenza contro l’attivista per i diritti umani”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’organizzazione per iInternational denuncia un blitzin una struttura ricettiva all’internoquale si trovava Mohamed, 37 anni, attivista per idei saharawi. Quest’ultimi sono una popolazione del Sahara occidentale, perseguitati dallo Stato del Marocco che non concede loro l’indipendenza, anche per mantenere illlo del loro territorio, ricco di fosfati, gas e petrolio. Dall’Italia, dove si trova dallo scorso anno,ha chiesto protezione internazionale a causa delle persecuzioni che ha subito, fra cui anni di carcere in Marocco, anche in isolamento in una cella di un metro e mezzo per due. Le Nazioni ...