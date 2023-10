Caso Atripalda | il consigliere regionale Petitto a difesa del Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sempre fatto del rispetto delle donne e delle pari opportunità uno dei capisaldi della mia attività politica. Lo stesso vale per l’amicoPaolo Spagnuolo, suo malgrado da giorni trascinato in una vicenda che, come ha affermato lui stesso, sta assumendo i toni della speculazione”. Lo dice ilLivio, capogruppo in Campania di “Moderati e riformisti”, intervenendo a proposito dei fatti accaduti nell’ultimo Consiglio Comunale di. “Le scuse dovute alla consigliera Palladino per un messaggio non indirizzate nemmeno a lei, sono state rese in Consiglio Comunale. I verbali delle sedute vanno letti nella loro integrità, e non soltanto nelle parti che più conviene- prosegue l’onorevole– Scuse, sempre come ...