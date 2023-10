Caso Apostolico | Nordio | Avviata indagine | ma no a sanzioni disciplinari e ispezioni Poteva manifestare ma non doveva

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Contro il magistrato Iolandail ministero della Giustizia ha deciso di avviare un’accertamento preliminare tramite l’Ufficio ispettivo. Il tutto dopo che il giudice del Tribunale di Catania non aveva convalidato il trattenimento nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo di quattro migr

...del ministro della Giustizia Nordio che sta acquisendo notizie sulla magistratae quindi non ha ancora disposto ispezioni. Bene essere prudenti. In effetti le ispezioni in questo...

Questo è quanto aveva paventato il deputato di +Europa Riccardo Magi: 'Il ministro del Giustizialismo Carlo Nordio, su ordine di Salvini, predispone un accertamento preliminare nei confronti del giudi ...di Forza Italia Maurizio Gasparri che, in relazione al caso Apostolico, chiede “una misura più drastica, come la radiazione dalla magistratura”, e quindi sbotta: “Questa è la soluzione ‘ungherese’ e ...