Casertana-Avellino | prevendita al via | i tagliandi disponibili

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione di questa mattina del GOS (Gruoppo Operativo Sicurezza) è arrivato il via libera per la vendita di 800per la gara tra, valida per l’8^ gironata del Girone C di LegaPro. Match in programma lunedì 16 ottobre (ore 20.45) allo stadio “Pinto” di Caserta. LA. “L’U.S.1912 comunica che, in vista della garache verrà disputata lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 20:45, sarà attiva da questo pomeriggio alle 17.00 laper il settore ospiti dello stadio “Alberto Pinto” di Caserta – si legge nella nota – I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi saranno 800 ed avranno un prezzo di € 13,00 più diritti di. ...