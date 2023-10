Casa Bianca | nessun centesimo dei 6 mld è andato all' Iran

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Laha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali i sei miliardi di dollari destinati all', in base ad un accordo per il rilascio di cinque americani, sono bloccati. "...

La Casa Bianca non è per tutti i cani Il Post

Robert Kennedy Jr. si candida alla Casa Bianca come indipendente: sfida a Biden e Trump Il Sole 24 ORE

La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali i sei miliardi di dollari destinati all'Iran, in base ad un accordo per il rilascio di cinque americani, sono bloccati. "Nessun ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...