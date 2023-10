Carlo Conti tenta di salvare Il Mercante in fiera dopo il flop disastroso di Pino Insegno | la Rai corre ai ripari

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Cosa c’entracon Ilin? Come sappiamo, il programma diha registrato degli ascolti molto al di sotto delle aspettative e per questo motivo la Rai ha scelto dire ai. In che modo? La conduzione della trasmissione è stata affidata al famoso comico romano, ma non senza...

Infatti, in una di queste puntate celebrity ci saràinsieme al duo comico composto da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni . E così in qualche modo Tale e Quale Show proverà ad aiutare ...

"Una rinascita", le parole che fanno commuovere Carlo Conti. Storia con un dramma dietro Turiweb

Carlo Conti: «In Rai sto bene, anche se altrove guadagnerei molto di più» Vanity Fair Italia

Grand Opening con Carlo Conti a presentare la serata: 3mila tifosi sugli spalti, musica, fuochi d'artificio e la Fiorentina al gran completo ...È un fiume in piena l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che in occasione di Ceo for Life, premiazione dei migliori dirigenti impegnati nella sostenibilità, ne ha per tutti. Non è ...